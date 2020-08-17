Наталья Васильевна работает в должности более 10 лет. Она хорошо знает подведомственную территорию

Успехом увенчались поиски двух грибников, потерявшихся в лесу Гусь-Хрустального района. 14 августа мужчины отправились за грибами и заблудились в лесном массиве. Поняв, что самостоятельно найти дорогу они не смогут, грибники позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу и попросил о помощи. Сбившихся с пути любителей «тихой охоты» нашла лесничий Крюковского лесничества Наталья Сухова.По информации администрации Гусь-Хрустального района, Она работает в должности более 10 лет. Наталья Васильевна хорошо знает подведомственную территорию и имеет большой опыт в поиске заблудившихся людей.