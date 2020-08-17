Иркутская область – один из самых интересных, но в то же время недооцененных регионов России. Как раскрыть потенциал края – этот вопрос будут обсуждать в рамках международного форума rAsia Baikal 2020, который пройдет в Иркутске 27 августа и соберет ведущих специалистов в инновационной экономике, IT-отрасли, туризме, транспорте и городской среде. Организатором выступает известный композитор, инвестор и визионер Александр Шульгин.

Иркутская область – один из самых интересных, но в то же время недооцененных регионов России. Как раскрыть потенциал края – этот вопрос будут обсуждать в рамках международного форума rAsia Baikal 2020, который пройдет в Иркутске 27 августа и соберет ведущих специалистов в инновационной экономике, IT-отрасли, туризме, транспорте и городской среде. Организатором выступает известный композитор, инвестор и визионер Александр Шульгин.В наши дни мир меняется с головокружительной быстротой. То, что казалось немыслимым еще вчера, сегодня уже является частью нашей реальности. Ежедневно в мире появляются интересные проекты и стартапы, а активные и амбициозные люди в разных уголках планеты объединяются для совместного решения актуальных проблем: экология, городская среда, транспорт, образование, взаимодействие общества и государства, инвестиции.Девиз IX международного форума rAsia Baikal 2020 – "Сделаем родную землю лучше". Для Иркутской области это уникальная возможность узнать о современных трендах и практиках из уст ведущих мировых специалистов по инновационной экономике и привлечь в регион крупный бизнес.Сейчас Иркутская область входит в двадцатку самых привлекательных российских регионов для инвестиций. Но высокотехнологичных проектов в области не так много – есть куда развиваться и к чему стремиться.Главный месседж форума – в Иркутск можно и нужно инвестировать. Регион расположен недалеко от ведущих мировых центров инновационной экономики – Китая, Южной Кореи, Японии. Это значит, что иностранным гостям из Пекина, Токио, Сеула, Гонконга и других мегаполисов будет удобно туда добираться.Форум rAsia Baikal – событие для Восточной Сибири уникальное. Несмотря на потенциал региона, мероприятий подобного формата в нем до сих пор не было. Это площадка свободного общения в формате "без галстука", которая объединяет самых разных людей – от главы крупной корпорации до простого студента, желающего найти инвесторов для своего проекта.На форум съедутся мировые эксперты по инновационной экономике из разных уголков Земли – представители IT-сферы и цифровой индустрии, экологи, долларовые миллиардеры, специалисты по криптовалюте и блокчейну, журналисты и издатели.Среди них – главный управляющий партнер Emerging Asia Capital Market Ханс Д Хен, президент-основатель Bitcoin Association Джимми Нгуен, сооснователь и CEO группы QIWI Борис Ким, издатель и главный редактор Diplomatic World Барбара Дитрих и многие другие.Для региона это отличная возможность впитать в себя лучшие мировые практики, выстроить полезные деловые контакты и коммуникации, ознакомиться с экспертными мнениями и рекомендациями. О заинтересованности властей региона говорит хотя бы тот факт, что одним из спикеров форума будет глава правительства Иркутской области Константин Зайцев.В наши дни, когда мир продолжает бороться с пандемией коронавируса, свежий взгляд на старые проблемы и свободный диалог как возможность найти новые решения приобретают особую значимость. Иркутская область тоже пострадала от эпидемии, и сейчас многие отрасли пытаются перестроиться и отыскать пути выхода из кризиса."В рамках форума мы будем обсуждать последние инновации, возможности для сотрудничества, рассказывать свои истории успеха и показывать, как инновационные технологии могут изменить мир и поддержать развитие глобальных экономик России, Азии и Запада", – рассказал Александр Шульгин.Спикерами форума rAsia Baikal 2020 станут 13 экспертов из России и других стран. Цифровая экономика, инвестиционная привлекательность Иркутской области, городская среда, транспорт, блокчейн, экология и энергетика – все это и многое другое будет в центре внимания участников мероприятия в этом году.Эксперты, руководители корпораций и лидеры IT-сектора смогут поделиться наработанными практиками, а у молодых предпринимателей и студентов появится возможность получить ценные советы по ведению бизнеса, поиску инвесторов и выбору профессии.Иркутская область обладает хорошим потенциалом в сфере информационных технологий, уверен выпускающий редактор портала IrkutskMedia Антон Ярошенко. "У нас есть интересные ребята, успешные проекты и идеи в IT-отрасли. Но необходимо смотреть на возможности, которые предоставляет Иркутская область для таких компаний. На мой взгляд, здесь еще стоит работать. Задача властей – создать условия", – отметил журналист в беседе с корреспондентом "Дни.ру".Свое внимание участники форума сосредоточат и на одной из самых перспективных отраслей экономики Иркутской области – туризме. Региону очень повезло с природой: озеро Байкал, множество заповедных уголков, разнообразие флоры и фауны. У Иркутской области есть все возможности, чтобы стать центром экологического туризма не только в России, но и во всей Евразии."Руководство региона заинтересовано в экологичных проектах, создающих новые высокопроизводительные рабочие места, обеспечивающих создание высокотехнологичной конкурентоспособной продукции и, как следствие, формирующих поток новых налоговых поступлений в экономику Иркутской области", – рассказали "Дни.ру" в Минэкономразвития региона."Несомненно, если на таких мероприятиях выступают опытные федеральные эксперты, которые рассказывают, какие механизмы можно использовать для развития предприятий самых различных сфер деятельности, то практический эффект очевиден. Бизнес-форумы имеют отлаженный долгосрочный эффект, но необходимы как площадки, где представители власти, бизнеса и общественности обсуждают вопросы поддержки предприятий, развития, цифровой экономики, вопросы лидерства и тренды полезны для бизнес-сообщества и региона в целом", – резюмировали в ведомстве.