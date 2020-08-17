Подрядчику дважды продлевали сроки сдачи объекта , и дважды он эти сроки срывал.

Пошли на антирекорд. В поселке имени Горького Камешковского района четвертый год не могут достроить стадион. Подрядчику дважды продлевали сроки сдачи объекта , и дважды он эти сроки срывал. В чем причина? Узнали наши корреспонденты.Стадион "Труд" - болевая точка Вахромеевского сельского поселения Камешковского района. Построить его не могут уже на протяжении нескольких лет. Сдать в эксплуатацию планировалось ещё в 2016, но до сих пор работы не завершены. Нынешнее футбольное поле - это брошенные тележки, лопата и перчатки.Людмила Морозова депутат Совета народных депутатов МО Вахромеевское-Четыре года возят сюда землю, четыре года переделывают коммуникации, но строительство не завершено. Сам стадион, как мы бы хотели бы видеть, предполагает собой не только два футбольных поля и волейбольные площадки, баскетбольные. Также какие-то зоны для занятий пожилого возраста. А у нас оказывается в поселке все футболисты. Остальному населению заниматься не надо.За строительство стадиона отвечает администрация Вахромеевского сельского поселения. Однако, по словам зампредседателя Законодательного собрания Вячеслава Картухина, на протяжении нескольких лет людей "кормили" только обещаниями. Говорили, что в скором времени объект будет сдан в эксплуатацию.Вячеслав Картухин заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области, депутат по одномандатному избирательному округу №6 по Камешковскому району-Мы вместе с жителями поселка и Камешковского района, потому что этот объект важен для всего камешковского района, должны требовать от руководства администрации Вахромеевской сельского поселения скорейшего введения в эксплуатацию стадиона. Для того, чтобы жители и подростки, молодежь могли пользоваться важным социальным объектом.Валентина Опалёва глава администрации МО Вахромеевское-По факту все работы будут закончены к сентябрю месяцу, но введен он будет в эксплуатацию только после того, как будет получена вся подтвержденная документация. Я так планирую, возможно, что до конца года техническая документация будет готова.По проекту предусмотрено административное здание, малое и большое футбольные поля и противопожарные подъезды. Беговых дорожек и других спортивные площадок нет.Андрей Сотов житель поселка-Ждёт каждый человек, потому что у всех дети, маленькие и взрослые, которым нужно развиваться, осваиваться. И никак здесь просто построили два поля футбольных, а также должны быть баскетбольные, волейбольные площадки, велодорожки. Чтобы дети могли погулять с родителями и позаниматься спортом.Глава Вахромеевского сельского поселения на следующей неделе готовит документы для подачи проекта в госэкспертизу, но процедура это достаточно длительная. А затем уже продолжится и строительство. Утверждать, что в этом году стадион сможет принять спортсменов, никто не берется. Наталья Головешкина, Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести-Владимир"