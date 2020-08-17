Акт вандализма в Коврове. На парковке у торгового центра неизвестные осквернили легендарную «Победу» — ретроавтомобиль ГАЗ-М-20 54-го года выпуска. Двое молодых людей около полуночи 15

Акт вандализма в Коврове. На парковке у торгового центра неизвестные осквернили легендарную «Победу» — ретроавтомобиль ГАЗ-М-20 54-го года выпуска. Двое молодых людей около полуночи 15 августа выбили стекло передней двери. Перед этим один из парней справил на машину нужду. Выходку зафиксировали камеры наружного наблюдения. Судя по записи, молодые люди были пьяны — они едва стояли