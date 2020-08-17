По версии следствия, злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций, осуществляли банковские операции по переводу, обналичиванию и инкассации денежных средств...

«Главным следственным управлением Главного управления МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной группы, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год злоумышленники, среди которых были бывшие сотрудники кредитных организаций, осуществляли банковские операции по переводу, обналичиванию и инкассации денежных средств. Также они занимались кассовым обслуживанием физических и юридических лиц на территории города Москвы. Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций.За свои услуги фигуранты получали материальное вознаграждение в размере не менее шести процентов от поступившей суммы. Предварительно установлено, что незаконный доход превысил 300 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по городу Москве участники группы были задержаны. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Преображенский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.