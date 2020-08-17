К совершению преступления оказалась причастна знакомая потерпевшего.

28 июля текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратился 38-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с его банковского счета были похищены денежные средства в сумме 10 тысяч рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе была получена информация от банка о переводах денежных средств. В результате проведенной работы по подозрению в хищении денежных средств была задержана 33-летняя жительница города Мурома.Задержанная свою вину признала и пояснила, что, находясь в гостях у знакомого, заметила, как он вводил пароль для перевода денежных средств через мобильное приложение. Воспользовавшись тем, что за ней никто не наблюдал, она взяла телефон и перевела на свой счет 10 тысяч рублей. После чего поспешила уйти. Похищенные деньги подозреваемая потратила на личные нужды.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».