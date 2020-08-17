Понтонно-переправочные подразделения будут мериться силами на полигоне «Вантовый» с 28 августа по 5 сентября.

В Нижегородскую область прибыли участники Международных Армейских Игр-2020 из Китая, Вьетнама, Узбекистана и Беларуси, более 150 человек.Все делегации представляют инженерные войска своих стран. Китайская команда отправится в Муром для участия в конкурсе "Открытая вода", остальные три команды составят конкуренцию российской в конкурсе "Безопасный маршрут". Понтонно-переправочные подразделения будут мериться силами на полигоне «Вантовый» с 28 августа по 5 сентября. Организаторы обещают шесть зрелищных этапов: от инженерной разведки боем до паромной переправы танков. Гости приехали только с чемоданами, без военной техники - ее традиционно предоставляет принимающая сторона. Все участники перед поездкой прошли необходимые проверки на коронавирусную инфекцию, в том числе сдали тесты по прибытию в Россию. Сообщает .