В Россельхознадзоре приступили к создании вакцины от COVID-19 для животных. В первую очередь ее получат фермеры, но позднее препарат будет доступен и для домашних питомцев. Руководитель ..

В Россельхознадзоре приступили к создании вакцины от COVID-19 для животных. В первую очередь ее получат фермеры, но позднее препарат будет доступен и для домашних питомцев.Руководитель ведомства Сергей Данкверт подчеркнул, что особое внимание следует уделить вакцинации млекопитающих из семейства куньих, поскольку среди этих зверей вирус распространяется наиболее быстро. В частности, планируется привить норок, которых разводят на фермах. Сроки появления такой вакцины пока не называются.