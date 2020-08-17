Город-музей принял сразу два фестиваля: уличных театров и "Лето Господне".

Улицы Суздаля в минувшие выходные превратились в большую театральную сцену. Город-музей принял сразу два фестиваля: уличных театров и "Лето Господне".Гавриил Яблоков, звонарь-Откуда у меня появилась такая идея стать звонарем. Я услышал это в Муроме, когда зазвонили, был какой-то праздник, я не знаю. Просто они зазвонили и я решил, что они мне нравятся. Я решил сам стать звонарем и учусь уже больше года.В Суздаль приехали звонари из Санкт-Петербурга, Москвы, Иваново и Нижнего Новгорода. Фестиваль "Лето Господне" принял более профессиональных 20 мастеров колокольного звона. Самому юному участнику фестиваля - всего 7 лет. А фестиваль уличных театров встретил гостей музыкой, танцами и яркими представлениями. Необычные костюмы, непривычные образы привлекали и взрослых и детей. А проводниками фестиваля стали артисты на ходулях. Более подробно о событиях фестиваля расскажем в 21.05