Все принимающие в них участие добровольцы чувствуют себя хорошо, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" начал второй этап испытаний вакцины против коронавируса нового типа. Все принимающие в них участие добровольцы чувствуют себя хорошо, сообщила журналистам в Новосибирске в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова."Да, конечно [второй этап стартовал]. Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения", - сказала Попова.Россия, как и любая другая страна, должна иметь несколько разных вакцин от коронавируса, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос о разнице вакцин центров имени Гамалеи и "Вектор". "Абсолютно точно в каждой стране и в Российской Федерации должно быть несколько разных вакцин, чем сегодня и занимаемся", - сказала Попова.Ранее Роспотребнадзор, в ведении которого находится "Вектор", сообщал, что на втором этапе клинических исследований вакцину получат 86 добровольцев.Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля. В первом этапе клинических испытаний приняли участие пять добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Глава "Вектора" Ринат Максютов сообщал, что начало производства вакцины запланировано на ноябрь.