Только ли коронавирус мешает их развитию?

Председатель Законодательного собрания Владимир Киселев встретился с руководителями предприятий Гусь-Хрустального района . Только ли коронавирус мешает их развитию? О ходе поездки - в нашем репортаже.В эти бутылки, возможно, будут разливаться и французские напитки. Стекольный завод давно сотрудничает с зарубежными партнерами из Германии, Америки, Монголии , Франции, других стран. Это градообразующее предприятие в посёлке "Красный Октябрь".Алексей Сидоренко гендиректор стекольного предприятия- Человек работает, особенности какие - мы находимся далеко от центральных городов. Население работает о Гусь-Хрустального и Великодворья- Вы возите?-Возим, да.Алексей Кабенкин глава Гусь-Хрустального района- На территории Гусь-Хрустального района 7 стекольных заводов. Это 90% всего объема промышленного производства на территории Гусь-Хрустального района. Исторически сложилось , что основа экономики у нас в районе это стекольная промышленность.Хрупкая продукция проходит еще одно испытание - местными дорогами. Порой они не выдерживают никакой критики. И речь не только о стекольных предприятиях , говорит председатель Законодательного собрания Владимир Киселев. Он совершил рабочую поездку по предприятиям района.Владимир Киселев председатель Законодательного Собрания- К сожалению, есть ряд территорий - это Ковров, Гусь-Хрустальный. В Гусь-Хрустальном районе прошу прощения за выражение - "убитые дороги". И нужно выискивать денежные средства, в том числе не бояться брать кредиты, весь мир живет за счет кредитных средств. И не нужно закапывать голову в песок и говорить, что у нас денег нет и в тоже время говорить, что долг никакой - развития не будетКредитные средства могли бы пойти на реализацию областной программы по реконструкции и развитию муниципальной дорожной сети, считает Владимир Николаевич. Инвестора в глушь не заманишь. А вкладывать есть куда. Завод ветпрепаратов в Гусь-Хрустальном намерен расширять производство.Иван Яхаевз заместитель гендиректора завода биопрепаратов-В Коронавирус часть продукции мы передавали и на безвозмездной основе и в городе и во Владимирской области. Часть нашей продукции идентична и Роспотребнадзор разрешил к использованиюПри этом призводство находится в промзоне, и добраться до него нелегко. Препятствия, которые тормозят развитие бизнеса, можно ликвидировать,уверен Владимир Киселев . Но нужна политическая воля. Екатерина Гусева ВВ при содействии прресс-службы ЗС