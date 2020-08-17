Губернатор будет работать в дистанционном режиме.
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин второй раз за лето вынужден уйти в самоизоляцию. Об этом глава региона написал на своей странице в социальной сети.
«Из областного Управления Роспотребнадзора получил предписание с сегодняшнего дня по медицинским показаниям временно отстранить от работы врио заместителя губернатора Романа Годунина», — написал Владимир Сипягин.
На прошлой неделе глава региона проводил совещание с Романом Годуниным. В связи с этим губернатор сдал анализ на коронавирус и будет соблюдать режим самоизоляции до получения результатов.
«Всё это время буду работать в дистанционном режиме», — добавил Владимир Сипягин.