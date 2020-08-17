Губернатор будет работать в дистанционном режиме.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин второй раз за лето вынужден уйти в самоизоляцию. Об этом глава региона написал на своей странице в социальной сети.«Из областного Управления Роспотребнадзора получил предписание с сегодняшнего дня по медицинским показаниям временно отстранить от работы врио заместителя губернатора Романа Годунина», — написал Владимир Сипягин.На прошлой неделе глава региона проводил совещание с Романом Годуниным. В связи с этим губернатор сдал анализ на коронавирус и будет соблюдать режим самоизоляции до получения результатов.«Всё это время буду работать в дистанционном режиме», — добавил Владимир Сипягин.