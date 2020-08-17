На наш вестийный номер whatsapp +7-919-019-62-62 продолжают приходить жалобы от возмущенных горожан.

На наш вестийный номер whatsapp +7-919-019-62-62 продолжают приходить жалобы от возмущенных горожан.На этот раз сигнал поступил с улицы Михайловская областного центра. Которая идет от Центрального рынка вдоль ограды Центрального парка. Но мусор с нее не убирается неделями.- Все настолько запущено, что, например, дохлые птицы валяются здесь уже больше месяца, - пишут активные горожане. - А, между тем, буквально через забор в парковом кафе жарят шашлыки.Жители требуют от администрации Владимира навести порядок и на михайловской улице и на всей прилегающей к парку территории.