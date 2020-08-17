Домашний матч «Торпедо» при пустых трибунах закончился поражением. На старте ОЛИМП - первенства России по футболу среди команд группы No 2 второго дивизиона владимирские футболисты

Домашний матч «Торпедо» при пустых трибунах закончился поражением. На старте ОЛИМП - первенства России по футболу среди команд группы No 2 второго дивизиона владимирские футболисты уступили «Ленинградцу» со счетом 2:1. Начала владимирская команда хорошо, именно черно-белые создали первый опасный момент матча на 7-ой минуте. Но инициативу перехватили соперники. На 20-ой минуте игрок «Ленинградца» Роман Воробьев отправил мяч