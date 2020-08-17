Обоих подозреваемых доставили во Владимир

Владимирские полицейские задержали жителей соседнего региона, обвиняемого в сбыте поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Обоих подозреваемых доставили во Владимир.По информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, в июле в дежурную часть поступили сообщения о фальшивых купюрах. Оказалось, что одной из них неизвестный расплатился с курьером, а другой – в магазине. Полиция установила, что к этому причастен один и тот же человек, с помощью камер установила его личность и задержала его на территории соседнего региона. Оказалось, что поддельные деньги ему дал приятель, которого вместе с основным подозреваемым доставили во Владимир.Расследование уголовного дела продолжается. Полиция устанавливает, где ещё они могли расплатиться подделкой.По данным пресс-службы регионального УМВД, в 2020 году на территории Владимирской области задокументировано более 250 фактов сбыта поддельных денежных знаков. Лидируют по количеству подделок банкноты номиналом в 5000 рублей (изъято 206 подделок) и 1000 рублей (изъято 40 подделок). В текущем году правоохранителями из незаконного оборота изъяты восемь монет достоинством 10 рублей, две монеты по 5 рублей.