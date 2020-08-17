В противоправной деятельности подозреваются жители соседнего региона.

В июле в УМВД России по городу Владимиру поступили два сообщения об обнаружении поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей. При уточнении обстоятельств сотрудники полиции установили, что одной из фальшивок была осуществлена оплата курьерской доставки, а второй расплатились в торговой точке в областном центре.По данным фактам следователями УМВД России по городу Владимиру были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.186 УК РФ (сбыт поддельных денежных купюр).В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучения записей с камер видеонаблюдения в местах сбыта подделок, сотрудники полиции установили, что к противоправным деяниям может быть причастен один и тот же человек.В дальнейшем оперативники УМВД России по городу Владимиру во взаимодействии с коллегами из регионального УМВД установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника.Правоохранителями был осуществлен командировочный выезд в соседнюю область, откуда впоследствии доставили во Владимир предполагаемого подозреваемого, 29-летнего молодого человека.Фигурант пояснил, что воспользовался фальшивыми банкнотами, полученными от приятеля. Оперативники в течение нескольких дней установили местонахождение второго подозреваемого, 30-летнего жителя соседнего региона.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление каналов приобретения поддельных денежных купюр и дополнительных фактов противоправной деятельности.Фигуранты находятся под стражей.УМВД России по Владимирской области напоминает:Если у Вас в руках оказалась денежная купюра с признаками подделки, ни в коем случае не пытайтесь избавиться от нее самостоятельно! Дарение, размен, передача на хранение с целью последующего сбыта поддельной денежной купюры являются противозаконными и уголовно наказуемыми!О том, как распознать подделку, можно узнать здесь.Справочно:В 2020 году на территории Владимирской области задокументировано более 250 фактов сбыта поддельных денежных знаков. Лидируют по количеству подделок банкноты номиналом в 5000 рублей (изъято 206 подделок) и 1000 рублей (изъято 40 подделок). В текущем году правоохранителями из незаконного оборота изъяты восемь монет достоинством 10 рублей, две монеты по 5 рублей.