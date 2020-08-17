Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За выходные умерло ещё 8-мь пациентов, из них двое — за последние сутки. Прирост ежедневных летальных

Новые жертвы КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За выходные умерло ещё 8-мь пациентов, из них двое — за последние сутки. Прирост ежедневных летальных исходов длится больше месяца. Число умерших достигло уже 186-ти. Новых случаев заболевания за выходные — 72, из них за последние сутки 24 — в 12-ти муниципалитетах. Всего больных