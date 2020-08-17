В рамках реализации Программы газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром» начинается строительство межпоселкового газопровода к пяти населенным пунктам Селивановского района.

В рамках реализации Программы газификации регионов Российской Федерации ПАО «Газпром» начинается строительство межпоселкового газопровода к пяти населенным пунктам Селивановского района.Протяженность газопровода высокого давления «с. Малышево – д. Николо-Ушна – д. Новое Бибеево – д. Кочергино – п. Первомайский – д. Ивановская» составит 26,15 км, на объекте планируется установить 6 понижающих давление газорегуляторных пунктов.По итогам реализации проекта будут созданы условия для газификации 317 домовладений и двух котельных. Введение в эксплуатацию этого межпоселкового газопровода в перспективе позволит газифицировать еще 4 населенных пункта: деревни Марьевка, Карпово, Ознобишино, Гусек.Это уже второй во Владимирской области межпоселковый газопровод, строительство которого по Программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром» начинается в этом году. Ранее по итогам конкурсных процедур был определен подрядчик строительства межпоселкового газопровода до с. Бакшеево и д. Лукьянцево Александровского района – «ООО «СПК-33».«В этом году в рамках Программы уже введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод в Вязниковском районе. Газ поступает в 8 деревень, созданы условия для газификации 1076 домовладений и квартир, а также нескольких социальных объектов, - рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев. – Также к сегодняшнему дню завершено строительство межпоселкового газопровода к 11 населенным пунктам Кольчугинского района с отводом на с. Большепетровское Юрьев-Польского района, где планируется газифицировать порядка 564 домовладений. Завершаются строительно-монтажные работы на самом крупном межпоселковом газопроводе в Гусь-Хрустальном районе протяженностью 58,6 км, где будет газифицировано более тысячи домов, на отопление газом планируется перевести 3 котельные, 9 объектов соцкультбыта, ряд промышленных и сельхозпредприятий. Пуск газа в эти газопроводы запланирован к началу отопительного периода 2020 года - после завершения строительства распределительных сетей в газифицируемых населенных пунктах при стопроцентной готовности потребителей к приему газа».