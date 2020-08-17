В Лизуново есть даже музей детского писателя Алексея Мусатова, он стоит на улице, названной в его честь.

В Лизуново есть даже музей детского писателя Алексея Мусатова, он стоит на улице, названной в его честь.Завершающийся ежегодный конкурс на самую красивую деревню Владимирской области воскрешает многие забытые страницы истории. И заставляет по-новому взглянуть на людские судьбы. Например, понять, насколько много известных и талантливых людей родились в самой что ни на есть глубинке. И оттуда сумели подняться на самый верх.В селе Лизуново , которое принадлежит Каринскому муниципалитету Александровского района, члены оргкомитета конкурса побывали в доме-музее писателя Алексея Мусатова. Само это явление - сельский муниципальный музей - не частая вещь.А сам Мусатов и вовсе — Лауреат Сталинской премииIIIстепени за 1950 год — за повесть «Стожары».Писал он преимущественно о сельской молодёжи, об участии детей в общественном труде.В музее воссоздан интерьер дома, в котором жила семья Мусатовых. Он родился в крестьянской семье. Окончил сельскую начальную школу, Загорский педагогический техникум. Работал учителем в школе крестьянской молодёжи (1929—1931).В 1935 году окончил сценарный факультет ВГИКа. Член СП СССР с 1935. В 1942—1943 курсант Ташкентского военного пехотного училища, в 1943—1944 командир взвода в Семипалатинском запасном полку.В музее хранятся его личные вещи, публикации и — собственноручно сделанные им детские игрушки.С 2012 года на родине писателя в деревне Лизуново проходит Мусатовский праздник детской литературы «Стожары», который проводит Александровский литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых.ама деревня — загляденье. И сегодняшние люди в ней — не менее талантливы. С 1926 года здесь есть свой народный хор,неоднократный призер многих конкурсов. В хорошую погоду он выступает прямо во дворе Мусатовского музея. Особенно — на народные праздники — Масленицу, например.А еще в Лизуново всегда можно купить свежие молоко, творог и сметану — просто пальчики оближешь!Кстати, высокое качество здешних молочных продуктов — во многом благодаря чистой воде из окрестных источников. Один из них — святой «Гремячий ключ» - особенно известен. Его вода целебна, и оттого здесь всегда много паломников.Неподалеку от Лизуново стоит другое село — Гагино. В его сохранившейся до наших дней Казанской церкви венчался великий бас Федор Шаляпин с итальянской балеринойВиолойТорнаги.На свадьбе была вся труппа театра Мамонтова. Ее устроили очень просто — сидя по-турецки на коврах. Без редкостных угощений, но с большим количеством полевых цветов и немалым — вина.А уж так пели — аж колокола — звенели!Напомним, что за годы своего существования конкурс стал поистине народным. Он по традиции проводится по инициативе регионального совета сторонников партии «Единая Россия». Итоги планируется подвести в сентябре. «Вести» - Владимир» постараются рассказать об их самых интересных открытиях.