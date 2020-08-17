Сумма сделки составила 1,2 млрд рублей

ВТБ Лизинг заключил с «Россети Центр» (филиал «Россети Центр Воронежэнерго»), входящим в группу компаний «Россети», договор лизинга комплексной автоматизированной системы учета электроэнергии. Сумма сделки составила 1,2 млрд рублей.В соответствии с условиями контракта ВТБ Лизинг профинансирует изготовление «под ключ» комплексной автоматизированной системы учета электроэнергии и телемеханики с удаленным сбором данных. Оборудование передается в рамках проекта по снижению потерь при передаче электроэнергии с применением цифровых технологий в системах автоматизации и управления оборудованием. Срок лизинга составляет пять лет, сделка заключена с нулевым авансовым платежом.Компания «Россети» реализует в Воронежской области целый ряд передовых проектов цифровой трансформации. Введён единый центр управления сетями «Россети Центр Воронежэнерго». Ведутся работы по созданию «Цифровых РЭС» в пилотных районах области - Новоусманском и Рамонском РЭС, где новое цифровое оборудование позволяет в случае технологических нарушений в автоматическом режиме находить и выделять поврежденные участки сети, сохраняя при этом электроснабжение большей части потребителей. Это позволило существенно сократить время обнаружения и устранения повреждений на ЛЭП.«В Воронежской области реализуется большое количество проектов в области промышленности и жилищного строительства, что ведет к увеличению потребляемой мощности и необходимости расширения электросетевой инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих цифровых технологий. Чтобы удовлетворить растущие потребности, требуются инвестиции в высокотехнологичное оборудование, и мы рады внести свой вклад в эту стратегически важную работу. Мы готовы предлагать сбалансированные решения при реализации инвестиционных проектов наших клиентов и надеемся продолжить сотрудничество с электросетевым комплексом в дальнейшем», - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.