За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 47 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 60 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 2 автоаварии. Полицейскими оформлено 348 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 77 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Петушинский район. По предварительной информации, 10 августа 2020 г. около 11:35 на 111 км автодороги М–7 «Волга» 73-летний водитель автомобиля «Мицубиси» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «FAW» под управлением водителя 1976 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Мицубиси» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Вязниковский район. По предварительной информации, 11 августа 2020 г. около 11:00 у д. 46/2 на улице Рябиновая в городе Вязники 53-летний водитель автомобиля «Камаз» при повороте направо допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский район. По предварительной информации, 12 августа 2020 г. около 18:30 на 5 км автодороги «ст.Сеньково - п.Никологоры -п.Степанцево» 43-летний водитель автомобиля «Хонда» не справился с управлением и совершил наезд на животное (корову) с последующим съездом в кювет. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский район. По предварительной информации, 14 августа 2020 г. около 23:50 на 16 км автодороги «Вязники – Козлово – Бурино» 34-летний водитель автомобиля «Ауди», находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил съезд в кювет, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП 43-летний и 32-летний пассажиры от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, 28-летний и 30-летний пассажиры получили телесные повреждения и были госпитализированы.Ковровский район. По предварительной информации, 15 августа 2020 г. около 11:37 на 38 км автодороги «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма» 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при повороте налево допустил столкновение с движущимся попутно, совершающим маневр обгона автомобилем «Фольксваген» под управлением водителя 1992 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения и был направлен на амбулаторное лечение.г. Владимир. По предварительной информации, 13 августа 2020 г. около 08:15 у д.124 на улице Добросельская в городе Владимире 27-летний водитель автомобиля «Ниссан» при повороте налево не предоставил преимущество в движении двигавшемуся прямо во встречном направлении автобусу «Мерседес» под управлением водителя 1972 г.р. В результате ДТП 27-летний пассажир автомобиля «Ниссан» и 55-летний пассажир автобуса получили телесные повреждения и были направлены на амбулаторное лечение.г. Владимир. По предварительной информации, 16 августа 2020 г. около 16:50 на 16 км автодороги М–7 «Волга» подъезд к г. Иваново 46-летний водитель автомобиля «Чери» при перестроении с левой полосы в правую не предоставил преимущество движущемуся в попутном направлении мотоциклу «Сузуки» под управлением водителя 1990 г.р. и совершил с ним столкновение. От удара мотоцикл «Сузуки» совершил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль «Хендэ» под управлением водителя 1984 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был направлен на амбулаторное лечение.