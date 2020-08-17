Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 200 тысяч рублей.

Следователем отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего ранее не судимого жителя соседнего региона. Молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ (кража), ч.1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов).В сентябре прошлого года в дежурную часть отделения МВД России по Гороховецкому району поступили сообщения о совершении ряда краж личного имущества из дачных домов, расположенных в одной из деревень Гороховецкого района. Были похищены бензиновый и электрический строительный инструмент, бытовая техника, пневматическое оружие и туристическое снаряжение. В одном из домов злоумышленник взломал металлический сейф и похитил хранящееся там огнестрельное оружие и патроны к нему. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 200 тысяч рублей.В результате отработки полученной оперативной информации сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался житель соседнего региона, у который находился земельный участок в этой же деревне, где и были совершены кражи. Подозреваемый вину свою не отрицал и сознался в содеянных преступлениях, добровольно выдав большую часть похищенного имущества.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе следствия материальный ущерб, причиненный потерпевшим, был частично возмещен.