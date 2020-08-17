В июле в УМВД России по городу Владимиру поступили два сообщения об обнаружении поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей.

В июле в УМВД России по городу Владимиру поступили два сообщения об обнаружении поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей.Одной из фальшивок была осуществлена оплата курьерской доставки, а второй расплатились в торговой точке в областном центре.По данным фактам следователями УМВД России по городу Владимиру были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.186 УК РФ (сбыт поддельных денежных купюр), сообщила пресс-служба УМВД.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучения записей с камер видеонаблюдения в местах сбыта подделок, сотрудники полиции установили, что к противоправным деяниям может быть причастен один и тот же человек. Личность и местонахождение его установили. И задержали в соседней области 29-летнего молодого человека.Фигурант пояснил, что воспользовался фальшивыми банкнотами, полученными от приятеля. Оперативники в течение нескольких дней установили местонахождение второго подозреваемого, 30-летнего жителя соседнего региона.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.