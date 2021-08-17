Почти за 8 месяцев этого года 30832 владимирца, заболевшие ковидом и лечившиеся на дому, получили бесплатные противокоронавирусные препараты. Об этом сообщила начальник отдела организации

Почти за 8 месяцев этого года 30832 владимирца, заболевшие ковидом и лечившиеся на дому, получили бесплатные противокоронавирусные препараты. Об этом сообщила начальник отдела организации медицинской помощи регионального Департамента здравоохранения Светлана Григорян. В 2021 во Владимирскую область поступило несколько траншей медикаментов для лечения коронавирусной инфекции на сумму более 120 миллионов рублей. Лекарства выдаются пациентам в медучреждениях