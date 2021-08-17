Полтора года жителям посёлка придется терпеть временные неудобства при посещении врачей.

Владимир Сипягин провёл совещание по вопросам реконструкции больницы в посёлке Мелехово. Местные жители обеспокоены вопросами оказания медицинской помощи на время ремонта.«Площадей больницы катастрофически не хватало для разделения потоков пациентов. В 2021 году на ремонт здания было выделено почти 340 млн рублей. Согласно проекту, размеры учреждения увеличатся более чем на четыре тысячи квадратных метров – с 2,2 до 6,5. Пропускная способность поликлинического отделения для взрослых составит 360 посещений в смену вместо нынешних 120. Отдельно будет развёрнуто детское поликлиническое отделение, которое будет принимать по 40 человек в день. Помещения для массажа и ЛФК будут доступны для жителей сел и деревень. Появятся два лифта. До конца 2022 года объект должен быть введён в эксплуатацию», − отметил губернатор.Герман Елянюшкин объяснил, что на время строительных работ невозможно сохранить работу больницы.«Здесь есть пристройки и надстройки. В ПСД включено переоборудование инженерных сетей. При этом здание будет накрыто единой кровлей. Масштаб - огромный, при этом площадка стеснённая, нет мест, которые не были бы затронуты стройкой. В таких условиях обеспечить комфортный и безопасный приём пациентов практически невозможно. Там будут стоять краны, землеройная техника – как обеспечить безопасность людей? На стройке посторонних быть не должно», − уточнил вице-губернатор.В результате на время ремонта педиатр, терапевт, кардиолог и гинеколог смогут вести приём в ФАПе посёлка Первомайский. Лор и офтальмологи будут работать в Ковровской больнице №2. Ведётся подбор других площадок.Власти обещают, что маршрутизация пациентов будет налажена, без необходимой помощи мелеховские пациенты не останутся. Скорая и неотложная медпомощь будут оказываться населению в полном объёме.Губернатор поручил в кратчайшие сроки отработать все волнующие людей вопросы и проинформировать жителей о работе медиков.«Каждый житель Мелехово должен понимать, что неудобства – временные. Доставка мелеховских пациентов на резервные площадки может осуществляться специальным транспортом. Медицинскому автобусу можно сделать удобное расписание, подстроив его под графики врачей. Для вакцинации и стоматологической помощи можно задействовать мобильные комплексы. Людям нужно объяснять, почему стоит потерпеть полтора года», − подчеркнул глава региона.В ближайшее время с жителями Мелехово встретятся местные чиновники, а также представители областной администрации.