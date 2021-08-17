Владимир Лебедев отказался давать показания по делу.

Бывший гендиректор ООО «КЭМЗ» отказался от дачи показаний . Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.«Следствие ведут первый отдел по расследованию особо важных дел во взаимодействии с ОЭБиПК регионального УМВД. С апреля 2018 года по декабрь 2019 года он, действуя вопреки интересам завода, создал льготные условия при реализации выпускаемой продукции одной из коммерческих фирм, согласно которым трактора продавались по заниженной цене», - уточнили в СУ СК.В декабре 2019 года обвиняемый, заключив допсоглашение, предоставил компании приоритетное право на реализацию продукции предприятия, а также полномочия по созданию дилерской сети.«Отношение к предъявленному обвинению подозреваемый высказать не пожелал, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации», - сообщается в релизе ведомства.Напомним, чтоРасследование уголовного дела продолжается.