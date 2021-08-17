Экс-руководителя КЭМЗ обвиняют в причинении ущерба предприятию на сумму свыше 30 миллионов рублей. Владимиру Лебедеву инкриминируют злоупотребление полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ). По этой

Экс-руководителя КЭМЗ обвиняют в причинении ущерба предприятию на сумму свыше 30 миллионов рублей. Владимиру Лебедеву инкриминируют злоупотребление полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ). По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности уголовного дела не разглашаются. Органами предварительного следствия Лебедев В.В. обвиняется в том, что в 2019 году, злоупотребив своими полномочиями генерального директора АО