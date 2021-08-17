Обвиняемую отпустили из СИЗО под домашний арест.

Во Владимире назначили дату следующего заседания , возбуждённому против экс-главврача ОКБ Любови Быковой. Оно состоится 1 октября. Информация размещена на сайте Октябрьского райсуда.Напомним, что женщина в превышении должностных полномочий и в крупном размере. По версии следствия, она, используя своё служебное положение, обеспечила частной фирме победу в торгах поставку компьютерного томографа стоимостью свыше 72 млн рублей. Сумма мзды составила 950 тысяч рублей.В феврале медика приговорили к четырём годам колонии общего режима. Вдобавок, ей было предписано заплатить штраф – 2 млн рублей.Подсудимая обжаловала приговор. Судебная коллегия указала, что вердикт суда первой инстанции не в полной мере отвечает требованиям УПК РФ. Дело вернули на повторное рассмотрение.Обвиняемую отпустили из СИЗО под домашний арест.