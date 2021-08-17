Облпарламент подготовил и направил в Государственную Думу законодательную инициативу. Её суть - в более справедливом распределении акцизов на табачную продукцию. Депутаты ..

Облпарламент подготовил и направил в Государственную Думу законодательную инициативу. Её суть - в более справедливом распределении акцизов на табачную продукцию.Депутаты Законодательного Собрания предложили новый подход в распределении налоговых доходов от акцизов на табачную продукцию. Сейчас эти суммы в полном объёме поступают в федеральную казну. Законопроект же предлагает половину отдавать в территории. Потери для федералов будут минимальными - всего 1,5% от общего объёма федерального бюджета, а для регионов такое дополнительное финансирование может стать ощутимой поддержкой.Передача части доходов позволит повысить налоговый потенциал субъектов, укрепить их финансовую самостоятельность и снизить зависимость от дотации центра. Кроме того, на переданные деньги на местах можно будет наладить более эффективную борьбу с курением, организовать качественную профилактическую работу, лучше защищать здоровье граждан от сигаретного дыма и последствий потребления табака.- Мы считаем справедливым и правильным половину акцизов на табачные изделия направлять в территории. В конце концов, вред от потребления табака - это наша ноша. Курильщики живут здесь, и окружающие люди, которых они травят своим дымом, - тоже здесь. Вполне логично, чтобы в территориях оставались деньги на то, чтобы организовать у себя качественную профилактическую работу, на то, чтобы помогать людям избавляться от пагубной зависимости, - прокомментировал инициативу член бюджетного комитета Андрей Фатеев.