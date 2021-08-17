Поощрение получено за олимпийские медали в Токио.

Во владимирской спортивной школе олимпийского резерва имени Николая Толкачёва состоялась встреча губернатора Владимира Сипягина с участниками Олимпийских игр в Токио Ангелиной Мельниковой, Александром Карцевым и их наставниками.В Японии 33-ий регион также представляли Артур Далалоян и Ангелина Шкатова.Премия в 2,5 млн рублей досталась Ангелине Мельниковой, которая привезла с игр три медали. Артур Далалоян за золото в командном многоборье получил 1,5 млн рублей. Ангелине Шкатовой вручили сертификат на один миллион рублей, а её тренеру Светлане Кагарлицкой – более 500 тысяч рублей. Александр Карцев в качестве поощрения за дебют и аванса будущих побед получил 100 тысяч рублей, а его наставник Игорь Калабушкин и все тренеры – памятные подарки.В администрации области отмечают, что продолжат финансировать развитие материальной базы спортшкол. Так, для СШОР по спортивной гимнастике на 3,8 млн рублей закуплено новое оборудование и инвентарь.«В 2021 году города и районы впервые получили более 200 млн рублей на содержание объектов муниципальной спортивной инфраструктуры», - добавили в пресс-службе губернатора.Напомним, что владимирская СШОР по спортивной гимнастике – это кузница чемпионов. В ней выросли Николай Андрианов, Владимир Артёмов, Юрий Королёв. В 2021 году девять воспитанников вошли в сборную России.