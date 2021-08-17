17 августа в 14 часов 10 минут на Русаковской набережной произошло дорожно-транспртное происшествие с участием мотоциклиста и пешеходов.

17 августа в 14 часов 10 минут на Русаковской набережной произошло дорожно-транспртное происшествие с участием мотоциклиста и пешеходов. 32-летний водитель мотоцикла двигался поРусаковской набережной и в районе дома 1А совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 30-летняя москвичка скончалась на месте. 64-летняя пенсионерка и водитель мотоцикла с травмами были доставлены в городскую больницу. Следственной частью УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».