Акция называется «Гражданский мониторинг». Ежегодно общественники вместе с сотрудниками полиции и представителями аппарата регионального омбудсмена обследуют изоляторы временного

Акция называется «Гражданский мониторинг». Ежегодно общественники вместе с сотрудниками полиции и представителями аппарата регионального омбудсмена обследуют изоляторы временного содержания. В них находятся подозреваемые и обвиняемые в преступлениях. В этот раз комиссия осмотрела камеры, пищеблоки, комнаты для встреч с адвокатами и следователями, медицинские кабинеты. Проверяющие пообщались с содержащимися в изоляторе людьми. Интересовались их режимом дня, питанием,