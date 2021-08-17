С компании взыскали 300 тысяч рублей.

Мировой суд оштрафовал компанию «Спектр», зарегистрированную в Москве, за срыв сроков строительства ФАПов в Юрьев-Польском районе.Ранее «Облстройзаказчик» заключил с фирмой договор по возведению сельского медпункта со сдачей работ в конце 2020 года.«В рамках контроля за строительством фельдшерско-акушерского пункта были выявлены массовые нарушения. «Спектру» вносились предостережения. В результате за бездействие, повлёкшее неисполнение обязательств, на организацию завели административное дело», - пояснили в прокуратуре Владимирской области.В итоге Фемида взыскала с недобросовестного подрядчика 300 тысяч рублей.Отметим, что сейчас учреждения достроены и введены в эксплуатацию.