Пожар возник из-за непотушенного окурка.

В Гусь-Хрустальном районе из-за неосторожного обращения с огнём при курении погиб человек.16 августа в 22.43 в деревне Нечаевской на улице Казарма загорелся частный дом. По прибытии пожарных на место происшествия установлено, что горит одна из квартир в двухквартирном деревянном жилом доме и кровля. Площадь пожара составляла 80 квадратных метров.После тушения пожара на пепелище было обнаружено тело погибшего мужчины 1964 года рождения.В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины трагедии. По предварительной информации, в квартире, временно проживал брат хозяйки квартиры. Возгорание могло возникнуть из-за непотушенного окурка. Пожар обнаружили случайные очевидцы, проезжавшие мимо на автомобиле. Они и вызвали пожарную охрану, а также разбудили жительницу соседней квартиры. Она успела покинуть жилище самостоятельно.На пожар выезжали 4 единицы техники и 11 человек личного состава.