Используя заведомо подложный паспорт с личными данными реального гражданина, владеющего двухкомнатной квартирой, злоумышленники планировали получить заем под залог данной недвижимости...

«Оперативниками уголовного розыска УВД по САО совместно с коллегами из ОМВД России по Войковскому району г. Москвы задержаны двое мужчин, подозреваемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленники обратились к 38-летнему мужчине, осуществляющему деятельность по оказанию услуг в сфере кредитования физических лиц. Используя заведомо подложный паспорт с личными данными реального гражданина, владеющего двухкомнатной квартирой, они планировали получить заем в размере 2 млн 500 тысяч рублей под залог данной недвижимости.Однако владелец денежных средств при встрече и проверке документов мнимого хозяина квартиры обратил внимание на нечетко пропечатанные буквы и цифры в паспорте клиента, а также на вклеенную фотографию. Заподозрив обман, мужчина обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых в офисе на Ленинградском шоссе, после подписания фиктивного договора займа и получения ими части денежных средств. Задержанными оказались неработающие местные жители в возрасте 62 и 36 лет, один из которых ранее судим. Согласно результатам проведенной экспертизы паспорт является поддельным.Следствием СО ОМВД России по Войковскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ и частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Подозреваемым в мошенничестве грозит наказание на срок до десяти лет лишения свободы.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29