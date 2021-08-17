Эксперт считает вывод американских войск из Афганистана частью циничной внешней политики США.
Эксперт считает вывод американских войск из Афганистана частью "циничной" внешней политики США.
После вывода американских войск из Афганистана власть в стране захватили члены террористической группировки "Талибан*". 15 августа им удалось штурмом взять Кабул и заставить капитулировать правительство исламской республики. Глава государства сбежал из страны, а национальная армия не смогла противостоять талибам*. Заместитель директора ИИП МПГУ Владимир Шаповалов назвал внешнюю политику США циничной.
В беседе с журналистами , эксперт прокомментировал заявление президента США Джо Байдена. Ранее глава Белого дома подчеркнул, что готов к критике из-за решения завершить военную миссию в Афганистане. Политолог отметил, что американцы настроены к нынешнему главе государства лучше, чем к его предшественнику Дональду Трампу.
Он также не исключил, что Байдена могут выдвинуть на Нобелевскую премию мира. По мнению Шаповалова, в Америке всегда найдут способ оправдать президента за поражение в Афганистане.
Эксперт добавил, что внешняя политика США очень цинична, поэтому Белый дом может действовать в этой ситуации по разным сценариям. По его словам, существует вероятность, что американцы используют эскалацию в Афганистане, чтобы увеличить напряженность во всем регионе. При этом совершенно не обязательно устанавливать контакты с новыми властями, считает Шаповалов.
* "Талибан" – запрещенная в России террористическая организация.