Мужчина накопил долгов на 400 тысяч рублей.

Владимирские госавтоинспекторы остановили на дороге водителя, который задолжал по штрафам за нарушение ПДД более 400 тысяч рублей.В ходе проверки документов выяснилось, что у автомобилиста из Александровского района накопилось 280 неоплаченных протоколов.Судебный пристав арестовал машину должника и передал её на хранение в специализированную организацию. Собственнику транспортного средства объяснили, что автомобиль продадут, а вырученные средства потратят на погашение долгов. Мужчина образумился и в течение нескольких дней погасил штрафы.