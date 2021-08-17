Показатель на душу населения в 2022 году составит 11592 рубля.

В 2022 году во Владимирской области прожиточный минимум составит 11592 рубля на душу населения. Для трудоспособных граждан он вырастет до 12635 рублей, для пенсионеров – 10045, для детей – 11576.«Показатель будет использоваться для расчёта пособий и других мер соцподдержки малоимущих граждан», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.Рост составил 4,5% или 499 рублей.Размер определяется исходя из прожиточного минимума в целом по стране с учётом коэффициента региональной дифференциации.