Полтора года жителям посёлка придется терпеть временные неудобства при посещении врачей.

Владимир Сипягин провёл совещание по вопросам реконструкции больницы в посёлке Мелехово. Местные жители обеспокоены вопросами оказания медицинской помощи на время ремонта.«Площадей больницы катастрофически не хватало для разделения потоков пациентов. В 2021 году на ремонт здания было привлечено почти 340 млн рублей. Согласно проекту, размеры учреждения увеличатся на четыре тысячи квадратных метров – с 2,2 до 6,5. Пропускная способность поликлинического отделения для взрослых составит 360 посещений в смену вместо нынешних 120. Отдельно будет развёрнуто детское поликлиническое отделение с мощностью 40 посещений в смену. Помещения для массажа и ЛФК будут доступны для жителей сельских территорий. Появятся два лифта. До конца 2022 года объект должен быть введён в эксплуатацию», − отметил губернатор.Герман Елянюшкин объяснил, что на время строительных работ невозможно сохранить работу больницы. Применяемый порядок поэтапного проведения работ здесь фактически неосуществим.«Здесь есть пристройки и надстройки. Предусмотрены реконструкция теплового узла, инженерной инфраструктуры, канализационной системы. При этом здание будет накрыто единой кровлей. Масштаб работ огромный, при этом площадка стеснённая, нет мест, которые не были бы затронуты стройкой. В таких условиях обеспечить комфортный приём пациентов, оказание медицинской помощи – практически невозможно. Там будут краны стоять, землеройная техника будет работать – как обеспечить безопасность людей? На стройке посторонних быть не должно», − уточнил вице-губернатор.В результате на время ремонта педиатр, терапевт, кардиолог и гинеколог смогут вести приём в ФАПе соседнего посёлка Первомайский. Лор и офтальмологи будут работать в Ковровской больнице №2. Ведётся подбор и других площадок.Власти обещают, что маршрутизация пациентов будет налажена, без необходимой помощи мелеховские пациенты не останутся. Скорая и неотложная медицинская помощь будет оказываться населению в полном объёме.Губернатор поручил отработать эти вопросы в кратчайшие сроки и проинформировать жителей о работе медиков.«Каждый житель Мелехово должен понимать, что неудобства – временные. Доставка мелеховских пациентов на резервные площадки может осуществляться специальным транспортом, не рейсовым. Медицинскому автобусу можно сделать удобное расписание, подстроив его под графики врачей. Для вакцинации можно задействовать мобильные комплексы, то же самое с оказанием стоматологической помощи. Людям нужно объяснять, почему стоит потерпеть полтора года», − подчеркнул глава региона.В ближайшее время с жителями Мелехово встретятся местные чиновники, а также представители областной администрации.