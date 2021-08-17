Соглашение предусматривает проведение лесовосстановительных мероприятий и создание лесопитомников.

Руководители АО «НЭО» (дочернее предприятие госкорпорации «Ростех»), Всероссийского общества охраны природы (ВООП) и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» подписали соглашение о взаимодействии при ликвидации последствий лесных пожаров.Ранее глава ВООП Вячеслав Фетисов объявил о запуске проекта «Зеленые питомники России» по инициативе общества охраны природы и «АиФ». Соглашение между ВООП, «Заповедным Прибайкальем» и АО «НЭО» предусматривает проведение лесовосстановительных мероприятий и создание лесопитомников на Байкальской природной территории. До конца декабря стороны должны утвердить дорожную карту поэтапного осуществления указанных мероприятий.«Я много соглашений в своей жизни подписал, но это одно из важнейших. Мы должны заботиться о природе и окружающей среде, чтобы передать нашим детям и внукам богатство России. То, что сегодня происходит с российскими лесами, недопустимо. Потребуются колоссальные усилия, чтобы восстановить утраченное», — сказал Вячеслав Фетисов.По словам директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умара Рамазанова, сотрудничество между крупнейшей общественной организацией России, бизнесом, государственными учреждениями крайне важно для восстановления лесов. В прошлом году от лесных пожаров пострадали Иркутская область и всё Прибайкалье.«Мы нуждаемся в дополнительных лесопосадках. Причем желательно, чтобы саженцы росли в открытых питомниках», — сказал Умар Рамазанов,Управляющий партнер АО «НЭО» Артем Мищенко предложил использовать для нового питомника полигоны твердых коммунальных отходов, где проходит рекультивация.«У нас уже есть в планах такой проект, который мы предложим использовать в рамках подписанного соглашения», — сообщил Артем Мищенко.