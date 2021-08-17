17.08.2021

2021-08-17 18:35:04

Школьные автобусы во Владимирской области предлагается перевести под управление единого регионального оператора

После недавних событий в Воронеже, где от взрыва пострадали пассажиры рейсового автобуса, по всей стране начались проверки состояния общественного транспорта. И особая безопасность необходима в сфере школьных перевозок. В рамках проекта "Безопасные дороги" владимирского отделения партии "Единая Россия" подготовили своё решение. Подробности в нашем сюжете.



Ровный кузов, целые наружные элементы и свежая жёлтая краска. Этот школьный автобус выглядит, как только что сошедший с конвейера.



Но на самом деле последние 8 месяцев транспорт находился в ремонте после серьёзного ДТП. В стоящий автобус на полном ходу въехала «Газель», после чего он опрокинулся. К счастью, детей в тот момент в нём не было. Пострадал только водитель Александр Горошко - на это время он остался без работы.



Поэтому возвращение верного друга в строй – действительно, праздник. И, на удивление, автобус оказался прочным, что и требуется для перевозки детей, говорит Александр.



Александр Горошко, водитель автобуса:



- У нас очень ржавеют автобусы, я не знаю, почему, наверное, металл не очень, а остальное - более-менее. Подножка выдвигающаяся, ремни безопасности. У нас всегда сидит сопровождающее лицо, которое следит за порядком и чтобы все пристегнулись. Если кто не может, то помогают.



В Новкинской школе обучается 215 детей в две смены, из них почти половина - на подвозе. И только за утро приходится делать несколько рейсов, рассказывает директор школы, Людмила Начарова. А так как автобус один, то в случае ЧП дети останутся без транспорта.



Людмила Начарова, директор средней школы поселка Новки:



- Хотелось бы, чтобы автобусом занимался механик в том числе, осуществлять подвоз постоянно, чтобы не было каких-то перебоев с подвозом. Потому что может быть какая-то поломка или водитель заболеть, поэтому приходится отменять подвоз. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы безопасность детей была всегда на первом месте и подвоз осуществлялся постоянно.



И такое решение уже есть. Соответствующую инициативу подготовили в рамках проекта "Безопасные дороги" владимирского отделения партии "Единая Россия".



Илья Зотов, координатор проекта "Безопасные дороги" во Владимирской области:



- Мы выработали более 20 решений, отправили в адрес председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева и в адрес Министерства транспорта РФ о том, чтобы изменить схему работы школьных автобусов, сделать её централизованной. Есть успешная практика в Калужской области. Там это работает уже не один год. И это доказывает как раз эффективность. Когда одна компания управляет всеми школьными автобусами на территории субъекта. При этом даже получается экономить большое количество средств, которые тратятся на перепробег для прохождения медконтроля.



Предложение уже поддержало Министерство транспорта. В ближайшее время на федеральном уровне планируют обсудить эту инициативу более детально. А как итог - такие бюджетные предприятия начнут действовать по всей стране. Потому что школы должны заниматься образованием, а транспортные вопросы должны решать специалисты.







Дмитрий Горкин, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».