По версии следствия, коммерческой фирме были созданы льготные условия на покупку тракторов, которые производились на предприятии. Региональный следком раскрыл детали уголовного дела

По версии следствия, коммерческой фирме были созданы льготные условия на покупку тракторов, которые производились на предприятии. Региональный следком раскрыл детали уголовного дела бывшего руководителя КЭМЗа Владимира Лебедева. Напомним, информация об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста появилась на сайте Октябрьского райсуда. Как сообщает региональный СК, расследуется уголовное дело следователями по особо важным делам