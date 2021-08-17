На улицы российской столицы вышел 700-й электробус.

На улицы российской столицы вышел 700-й электробус.Москва входит в тройку городов с лучшей в мире транспортной системой. Так считают эксперты международной консалтинговой компании McKinsey. Сегодня столичные власти прикладывают огромные усилия для развития безопасного, комфортного и экологически чистого электротранспорта.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге, что на улицы российской столицы вышел 700-й электробус. Примечательно, что всего за несколько лет московский автопарк электробусов стал крупнейшим в Европе. К примеру, В Лондоне сегодня работают 400 электробусов, в Берлине – 200, а в Париже – 150.Столичный парк электробусов весьма молодой, первые поставки начались всего три года назад. За это время электробусы проехали более 40 миллионов км и перевезли свыше 100 миллионов пассажиров. Сегодня этот вид транспорта обслуживает сразу 56 маршрутов."Юбилейный электробус № 700 выпустил новый сборочный центр КАМАЗ, открытый в апреле 2021 г. на базе Сокольнического вагоностроительного завода", – подчеркнул Собянин.Он также отметил, что в Москве собирают одни из самых современных в мире электробусы. Машины оснащены системой спутниковой навигации. Для удобства пассажиров они создаются низкозольными. В салоне оборудованы USB-разъемы для зарядки гаджетов, работает система климат-контроля.Мэр Москвы уточнил, что до конца текущего года автопарк "Мосгортранса" пополнится еще тремя сотнями "зеленых" автобусов. Примечательно, что 200 из них – московской сборки. Обслуживание электробусов происходит по контрактам жизненного цикла, что означает высокую гарантию надежности от производителя.