В ночное время возле кафе на Люблинской улице в результате словесного конфликта завязалась потасовка, и потерпевшему было нанесено ножевое ранение в живот...

Участковыми уполномоченными ОМВД России по району Люблино совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны задержан 19-летний молодой человек по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.Предварительно установлено, что 33-летний приезжий мужчина, отдыхая в ночное время в кафе на Люблинской улице с семьей, вызвал такси. Через некоторое время он стал загружать вещи в прибывший автомобиль, оставив часть из них у входа в заведение. Вернувшись за вещами, мужчина обнаружил пропажу букета цветов и обратился к охранникам. В результате словесного конфликта завязалась потасовка, и потерпевшему было нанесено ножевое ранение в живот. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Согласно справке ему причинен тяжкий вред здоровью.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции на месте происшествия задержали подозреваемого – 20-летнего приезжего. У него обнаружен и изъят нож, который направлен на экспертизу.Следствием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18