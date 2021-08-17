ВТБ Капитал Инвестиции обновили линейку тарифов для владельцев пакетов «Привилегия» и «Прайм». Для новых клиентов подключение автоматическое. Теперь все базовые тарифы для клиентов ВТБ ..

ВТБ Капитал Инвестиции обновили линейку тарифов для владельцев пакетов «Привилегия» и «Прайм». Для новых клиентов подключение автоматическое. Теперь все базовые тарифы для клиентов ВТБ Капитал Инвестиции без депозитарной платы, что делает тарифную сетку еще более прозрачной и понятной.Новые тарифы «Мой онлайн привилегия»* и «Мой онлайн прайм»** с более низкими комиссиями за сделки соответственно 0,04% и 0,035% от суммы оборота по счету вступили в силу с 9 августа.«Сделать инвестирование простым и понятным – наша приоритетная цель. Мы стремимся к тому, чтобы принцип простоты и прозрачности соблюдался во всех процессах, в том числе и при формировании тарифной сетки. Когда клиенту понятно, за что и почему он платит, когда все инструменты под рукой, а сервис стабильный и надежный, можно думать только об инвестициях, получая от этого настоящее удовольствие», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.* - тарифный план «Мой онлайн привилегия» устанавливается для клиентов, имеющих пакет услуг «Привилегия», «Привилегия (NEW)», «Привилегия-Мультикарта».** - тарифный план «Мой онлайн прайм» устанавливается для клиентов, имеющих пакет услуг «Прайм», «Прайм New», «Прайм+».