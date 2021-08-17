Курение привело к трагедии? На пожаре в деревне Нечаевская Гусь-Хрустального района погиб мужчина 62-го года рождения. О возгорании в частном жилом доме в МЧС сообщили поздно вечером

Курение привело к трагедии? На пожаре в деревне Нечаевская Гусь-Хрустального района погиб мужчина 62-го года рождения. О возгорании в частном жилом доме в МЧС сообщили поздно вечером накануне. Когда пожарные прибыли на место, огнём была охвачена одна из квартир здания и кровля на площади 80 квадратных метров.