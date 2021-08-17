Шестеро пожарных тушили этой ночью автомобиль в городе Киржач. Сообщение о возгорании поступило в 3 часа 14 минут. На улице 40 лет Октября вспыхнула машина. Авто горело открытым пламенем. Судя

Шестеро пожарных тушили этой ночью автомобиль в городе Киржач. Сообщение о возгорании поступило в 3 часа 14 минут. На улице 40 лет Октября вспыхнула машина. Авто горело открытым пламенем. Судя по фото с места происшествия, пожар начался в моторном отсеке. Пожарные ликвидировали возгорание на 4 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. О причинах пожара не сообщается.