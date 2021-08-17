Шестеро пожарных тушили этой ночью автомобиль в городе Киржач. Сообщение о возгорании поступило в 3 часа 14 минут. На улице 40 лет Октября вспыхнула машина. Авто горело открытым пламенем. Судя
<a href="https://33live.ru/novosti/17-08-2021-v-kirzhache-nochyu-sgorel-avtomobil.html" target="_blank">В Киржаче ночью сгорел автомобиль</a> - Шестеро пожарных тушили этой ночью автомобиль в городе Киржач. Сообщение о возгорании поступило в 3 часа 14 минут. На улице 40 лет Октября вспыхнула машина. Авто горело открытым пламенем. Судя
[url=https://33live.ru/novosti/17-08-2021-v-kirzhache-nochyu-sgorel-avtomobil.html]В Киржаче ночью сгорел автомобиль[/url] - Шестеро пожарных тушили этой ночью автомобиль в городе Киржач. Сообщение о возгорании поступило в 3 часа 14 минут. На улице 40 лет Октября вспыхнула машина. Авто горело открытым пламенем. Судя