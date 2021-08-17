Сгоревший дом признан аварийным.

В Коврове 14 августа Владимир Сипягин встретился с погорельцами, которыеБез крыши над головой остались 176 человек, среди которых 32 ребёнка. Большинство из них сейчас ютятся у родственников или знакомых. В пункт временного размещения – одну из местных гостиниц – заселились 33 человека.В сгоревшем здании проводится обследование, по результатам которого будет определён размер ущерба и последующих выплат. По результатам экспертизы сгоревший дом не пригоден для проживания и подлежит комплексной реконструкции.«Жильцы получают материальную помощь: по 3 тысячи рублей положено каждому пострадавшему независимо от уровня доходов. По линии социальной защиты ковровчанам предусмотрена единовременная выплата в размере 10679 рублей, которая перечислена уже более 120 горожанам. Более 170 человек получили продуктовые наборы, предметы первой необходимости, одежду, обувь», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.Глава Коврова Елена Фомина сообщила, что до решения жилищного вопроса погорельцы будут получать компенсации за поднаём жилья.«Люди в такой ситуации чувствуют растерянность, не знают, как действовать, на какую помощь рассчитывать. Отнестись к ним нужно с максимальным вниманием и реальной заботой. Очень важно обеспечить полноценную коммуникацию и прямой контакт с органами власти», − подытожил губернатор.Ко всему прочему, мэрия КовроваНапомним, что пострадавшее строение является объектом культурного наследия, памятником архитектуры регионального значения. Общая площадь строения составляет почти 2600 квадратных метров.