Стрелявшего до сих пор не нашли.

В Коврове неизвестный подстрелил 10-летнего мальчика. Об этом сообщили наши коллеги из . ЧП произошло вечером 7 июля на улице Еловой.Четверо подростков гуляли возле гаражей. Раздался громкий хлопок. Закричав «стреляют», ребята побежали. Спустя какое-то время товарищи обратили внимание на своего друга Егора. Он истекал кровью.Придя домой, ребёнок рассказал о случившемся своей матери. Она начала обрабатывать рану перекисью, но кровь продолжала струиться. Родители вызвали скорую помощь. Медики сделали пострадавшему укол и сообщили о произошедшем в полицию.«Нас повезли в детскую хирургию, где сына осмотрел дежурный врач. После рентгена он сказал, что в Коврове вытащить пулю не смогут, нет оборудования. Выехали во Владимир. В Областную детскую больницу нас привезли ближе к ночи. Уже утром началась операция. Вытащить пулю не получалось. В результате в клинике в Пиганово юного ковровчанина записали на вторую операцию, которая пройдёт в октябре», - рассказала Ольга, мама Егора.Тем временем полиция опросила свидетелей случившегося. Установлено, что в это время был открыт лишь один гараж. Сейчас в полиции ждут ответа Росреестра на запрос о собственнике объекта. С момента стрельбы прошло более месяца, но семья до сих пор не в курсе подробностей расследования.Как пояснили в облпрокуратуре, по факту произошедшего правоохранительные органы проводят доследственную проверку, ход которой взят на контроль. Известно, что стреляли из пневматики.