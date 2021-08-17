Рост составил 4%.

По информации Владимирстата, в мае средняя зарплата в регионе превысила 42 300 рублей. За полугодие она выросла на 1700 рублей или на 4%.При этом высокие зарплаты во Владимирской области зафиксированы в Петушинском районе - 51 817 рублей. Во Владимире получают 45 611 рублей, в Коврове - 45 148.Ниже всех заработок в Муромском районе- 29 865. Следом идут Меленковский- 30 771 и Селивановский- 31 056.По сравнению с 2020 годом доходы снизились в шести районах. В Муромском жалованье упало на 14%, в Гороховецком − на 13,7%, в Гусь-Хрустальном − на 5,7%, Меленковском − 3%, Суздальском − 2,8%, в Юрьев-Польском − на 0,6%.В среднем за год благосостояние жителей 33-го региона выросло на 8%. Во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове и Муроме оклады выросли от 10 до 12,5%.